C'est fait, le PSG rate un transfert à 20M€

Le PSG est toujours en quête de renforts offensifs avant la fin du mercato estival. Les dirigeants parisiens s'étaient montrés intéressés par le recrutement d'Ernest Nuamah mais le Ghanéen ne va finalement pas poser ses valises dans le club de la capitale. C'est l'OL qui va enrôler la pépite de Nordsjaelland sous la forme d'un prêt avec option d'achat autour de 20M€.

Le PSG est en pleine reconstruction cet été. Le secteur offensif fait partie du chantier du club de la capitale avec les départs de Lionel Messi et Neymar. En ce sens, la pépite Ernest Nuamah avait fait l'objet de renseignements de la part des dirigeants parisiens. Le joueur du club danois de Nordsjaelland attire l'oeil de nombreux recruteurs.

Un transfert annoncé au PSG, c’est la douche froide https://t.co/ghDBLmy3B4 pic.twitter.com/Vt25DpFTJG — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

L'OL va boucler Nuamah pour 20M€

Auteur d'une saison dernière impressionnante avec Nordsjaelland, Ernest Nuamah ne laisse pas insensible plusieurs clubs européens. L'ailier de 19 ans devrait bien prendre la direction de l'OL pour poursuivre sa carrière. D'après les informations de Foot Mercato, le club lyonnais finalise les derniers détails avec Nordsjaelland pour boucler l'arrivée du Ghanéen via un prêt avec une option d'achat supérieure à 20M€. Une formule qui permet aux dirigeants lyonnais de ne pas comptabiliser la signature du joueur de 19 ans pour l'exercice 2023/2024 et ainsi ne pas avoir à faire à la DNCG. Ernest Nuamah est dans l'attente d'un accord total pour rallier Lyon et parapher son nouveau contrat.

Le PSG était hors course

Alors que l'OL devrait enregistrer la venue d'Ernest Nuamah, de nombreux clubs s'étaient positionnés pour un potentiel recrutement du Ghanéen. Tottenham ainsi que Dortmund ont longtemps jeté un oeil attentif à la situation du joueur de 19 ans. L'ailier de Nordsjaelland avait également fait l'objet d'un intérêt du PSG. Néanmoins, le club de la capitale n'avait pas dégainé pour tenter de convaincre le club danois de lâcher sa pépite. Les dirigeants parisiens ont érigé en priorité le recrutement de Randal Kolo Muani ainsi que celui de Bradley Barcola.