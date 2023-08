Mercato : C’est terminé, le PSG se fait chiper une pépite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pisté par le PSG, mais aussi par l'OM, Ernest Nuamah devrait bien atterrir en France dans les prochains jours. Mais le gros coup devrait être bouclé par l'OL. Directeur du recrutement du club rhodanien, Matthieu Louis-Jean serait sur le point d'obtenir l'accord de l'international ghanéen, perçu comme l'un des futurs cracks à son poste.

La Ligue 1 regorge de talents. Et ce mercato devrait être l'occasion pour le championnat français de récupérer une nouvelle pépite : Ernest Nuamah.. Agé seulement de 19 ans, cet international ghanéen est promis à un grand avenir. Ses performances à Nordsjaelland ne sont pas passées inaperçues. Les plus grands clubs européens suivaient sa situation. Mais c'est bien en France que les sollicitations ont été le plus concrètes. Ces dernières semaines, le PSG ou encore l'OM avaient coché le nom de Nuamah. Selon les informations de L'Equipe, la formation parisienne aurait même transmis une première offre, dont la valeur n'a jamais été divulguée.

Mbappé - PSG : Un clash éclate en privé ! https://t.co/zf52vKGl77 pic.twitter.com/sjTcMy4LnJ — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Nuamah proche de s'engager avec l'OL

Mais selon le quotidien sportif, l'ailier droit ne devrait ni rejoindre Paris, ni Marseille. Nuamah serait tout proche de s'engager avec l'OL. Directeur du recrutement du club rhodanien, Matthieu Louis-Jean travaille depuis plusieurs semaines sur ce dossier et serait sur le point d'obtenir son accord définitif. Ce dossier pourrait être bouclé dans les prochains jours. Nuamah pourrait profiter de son passage à Lyon pour se montrer et progresser. En espérant, à terme, rejoindre un cador ? C'est en tout cas la volonté de son père.

La Ligue 1, un simple tremplin ?