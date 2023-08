Après Mbappé, il veut snober le Real Madrid pour signer au PSG

Amadou Diawara

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a snobé le Real Madrid pour parapher un nouveau bail avec le PSG. Un an plus tard, Randal Kolo Muani voudrait en faire de même. Malgré l'intérêt du club merengue, l'attaquant de l'Eintracht Francfort n'aurait d'yeux que pour le PSG.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord moral pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement lors de l'été 2022. Toutefois, alors que son contrat arrivait à terme, le capitaine de l'équipe de France a finalement décidé de parapher un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG.

Le PSG a battu le Real pour Mbappé en 2022

Un an plus tard, le Real Madrid pourrait vivre une mésaventure similaire avec un autre attaquant de l'équipe de France. Selon les informations de Sports Zone , le club merengue - et Tottenham - s'intéresserai(en)t à Randal Kolo Muani. Toutefois, la grande priorité de l'attaquant de l'Eintracht Francfort serait de signer au PSG.

Nouvelle victoire du PSG en 2023 avec Kolo Muani ?