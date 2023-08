Transfert record au RC Lens, c'est imminent

Amadou Diawara

Malgré un engagement qui court jusqu'au 30 juin 2025 avec le Montpellier HSC, Elye Wahi est en route pour le RC Lens. En effet, l'attaquant de 20 ans serait arrivé à Paris, avant de rejoindre la ville du Nord pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq saisons avec les Sang-et-Or.

Alors qu'il a brillé à Montpellier en 2022-2023, Elye Wahi a tapé dans l'oeil du RC Lens. A tel point que les Sang-et-Or ont décidé de remplacer Loïs Openda - transféré au RB Leipzig - par le crack français de 20 ans. D'ailleurs, le club emmené par Franck Haise aurait d'ores et déjà bouclé le transfert d'Elye Wahi.

Visite médicale ce samedi pour Wahi

Selon les informations de Foot Mercato , divulguées ce samedi matin, le RC Lens a fait plier le Montpellier HSC en formulant une offre à hauteur de 35M€, bonus compris. Grâce à cette proposition XXL, les Sang-et-Or vont officialiser un transfert record. En effet, Elye Wahi deviendra le joueur le plus cher de l'histoire lensoise si sa visite médicale est validée. D'ailleurs, l'international Espoirs français serait déjà en route pour passer ses examens avec le RC Lens.

Wahi présenté à Bollaert ce dimanche