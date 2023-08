C’est confirmé, le RC Lens va annoncer un transfert historique

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Montpellier HSC, Elye Wahi serait sur le point de s'engager en faveur du RC Lens. Pour faire plier le club héraultais, les Sang-et-Or auraient proposé un chèque d'environ 35M€. En cas de signature à Lens, Elye Wahi deviendra la recrue la plus chère de l'histoire du club.

Etincelant sous les couleurs de Montpellier la saison dernière, Elye Wahi aurait tapé dans l'oeil de plusieurs clubs européens ; notamment le PSG, le RC Lens ou encore Chelsea. Et malgré l'appel des grosses cylindrées du continent, l'attaquant de 20 ans aurait choisi de signer chez les Sang-et-Or.

Lens lâche 35M€ pour Elye Wahi

Selon les informations de Foot Mercato , Elye Wahi aurait donné son accord au RC Lens, qui devrait offrir environ 35M€, bonus compris, au Montpellier HSC. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le club héraultais, le crack français va entrer dans l'histoire des Sang-et-Or.

Un transfert record pour le RC Lens