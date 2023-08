Le RC Lens fonce sur ce transfert à 35M€

Thibault Morlain

N'ayant toujours pas remplacé Loïs Openda, le RC Lens se cherche un buteur sur le marché des transferts. Ça ne sera finalement pas Chuba Akpom, qui a rejoint l'Ajax Amsterdam. Les Sang et Or se concentrent donc désormais sur d'autres dossiers et voilà que ce jeudi, ça aurait commencé à s'accélérer avec Elye Wahi, l'attaquant de Montpellier.

Si le RC Lens a accueilli plusieurs recrues cet été, Franck Haise a encore besoin de sang neuf. A commencer par un buteur pour remplacer Loïs Openda. Si Morgan Guilavogui est arrivé au Paris FC, les Sang et Or veulent encore plus. A Lens, on se cherche donc un numéro 9 et voilà que selon les informations de Footmercato , la solution pourrait se nommer Elye Wahi.

Wahi pour oublier Openda à Lens ?

En instance de départ à Montpellier, Elye Wahi est très courtisé, notamment donc par le RC Lens. Selon FM , le dernier deuxième du championnat de France aurait alors passé à la vitesse supérieure pour l'attaquant français, dont le prix tournerait autour de 35M€. Reste à savoir si rejoindre Lens conviendra à Wahi...

Le PSG et Ekitike perdants ?

Une information qui ne devrait en tout cas pas plaire au PSG. En effet, le club de la capitale a également été annoncé parmi les prétendants d'Elye Wahi. De plus, si le joueur de Montpellier venait à rejoindre le RC Lens, cela pourrait bloquer le départ d'Hugo Ekitike, qui espère rejoindre les Sang et Or.