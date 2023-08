PSG : Une dernière chance au Real Madrid pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a une nouvelle fois été le centre d’attention au PSG depuis le début du mercato. Ecarté temporairement du groupe professionnel en raison de sa volonté de ne pas activer la clause pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a donné de faux espoirs au Real Madrid et à ses éventuels courtisans. Le club merengue aurait pris une grande décision.

Ce n’est pas la première fois que Kylian Mbappé est annoncé du côté du Real Madrid. Avant même son transfert au PSG en 2017, Mbappé était attendu dans la capitale espagnole. En 2021 et 2022, le champion du monde tricolore a semblé plus proche que jamais du Real Madrid, mais est resté au PSG en raison de la réticence du club parisien à le vendre dans le premier cas de figure et pour cause d’une prolongation de contrat pour le second.

Mbappé a été en froid avec le PSG, la menace du Qatar

Cet été, et alors que Kylian Mbappé s’est refusé d’activer la clause dans son contrat pour le rallonger d’une saison, le président Nasser Al-Khelaïfi a publiquement menacé le clan Mbappé qu’il fallait se résoudre à signer une prolongation de contrat sinon il serait vendu. Pire, comme UOL Esporte l’a confié avant sa réintégration dans le groupe de Luis Enrique dimanche dernier, la famille royale du Qatar aurait dit au PSG de le laisser de côté tant qu’il n’aurait pas apposé sa signature sur un nouveau contrat.

PSG : Mbappé lâche une bombe en privé sur son avenir https://t.co/pzS051yocq pic.twitter.com/OlzdaUODyD — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Si Mbappé prolonge au PSG, le Real Madrid dirait stop