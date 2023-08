PSG : Mbappé lâche une bombe en privé sur son avenir

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé a donc été réintégré par le PSG, son avenir reste toujours au centre des discussions. En effet, le Français n'a plus qu'un an de contrat et le spectre d'un départ libre en 2024 est bien présent. L'objectif est donc de prolonger Mbappé pour le PSG, mais le fait est que le joueur de Luis Enrique aurait d'autres plans pour sa carrière.

Le feuilleton Kylian Mbappé ne cesse de connaitre des rebondissements. Aujourd'hui au PSG, le Français avait prévenu sa direction qu'il ne voulait pas prolonger. De quoi déclencher une guerre entre les deux camps avec notamment la mise à l'écart de Mbappé. Mais aujourd'hui, le climat s'est apaisé sans pour autant que l'avenir du champion du monde 2018 soit résolu.

Une année au PSG...

Prolongera ? Ne prolongera pas au PSG ? Telle est donc encore et toujours la question pour l'avenir de Kylian Mbappé. Visiblement, le numéro 7 parisien aurait donné quelques indices à ses proches en privé. Selon les informations d' El Chiringuito , Mbappé aurait tout d'abord fait part de sa volonté de rester au PSG.

... et un départ en 2024 au Real Madrid pour Mbappé ?

Pour autant, un départ de Kylian Mbappé du PSG pourrait n'être que partie remise. En effet, le média ibérique fait savoir qu'il n'aurait qu'une seule idée en tête pour 2024 : rejoindre le Real Madrid. A voir comment ce départ vers la Casa Blanca pourrait s'organiser...