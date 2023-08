Neymar - Mbappé : Le vestiaire du PSG a tranché

Alexis Brunet

Il faudra s'y faire, Neymar n'évoluera plus sur les pelouses de Ligue 1 cette saison. Le Brésilien a été vendu par le PSG à Al-Hilal. Une solution bénéfique pour les deux parties, tant la relation semblait brisée depuis quelque temps. D'autant plus que l'ancien joueur du FC Barcelone était en conflit avec Kylian Mbappé. Des clans s'étaient mêmes formés dans le vestiaire parisien.

En 2017, après la désormais célèbre « Remontada » , le PSG décidait de frapper fort sur le marché des transferts. En plus de mettre la main sur Kylian Mbappé, le club de la capitale s'offrait alors l'un des meilleurs joueurs du monde, Neymar. Le Brésilien débarquait pour la coquette somme de 222M€, ce qui faisait, et fait toujours de lui le transfert le plus cher de l'histoire du football.

Une histoire compliquée avec le PSG

Neymar était recruté pour une raison, faire gagner la Ligue des Champions au PSG. En six saisons à Paris, le Brésilien n'y sera jamais arrivé, malgré une finale en 2020. Il faut dire que l'attaquant a été souvent absent, et qu'il n'a donc pas pu aider ses coéquipiers dans les matches à enjeu. En plus des déceptions européennes, la relation de l'ancien joueur du FC Barcelone avec les supporters parisiens s'est détériorée au fil des ans, avec en point d'orgue la manifestation de certains fans devant le domicile de la star, pour demander son départ.

Les conflits avec Mbappé avaient divisé le vestiaire