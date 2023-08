Le PSG vise un buteur de Ligue 1, une offre est dégainée

Axel Cornic

Après les arrivées récentes de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, ainsi que la réintégration de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain semble préparer un nouveau gros coup. C’est le cas avec Elye Wahi, considéré comme l’un des grands talents de la jeune génération française, qui pourrait bien quitter Montpellier avant la fin du mercato estival.

Pour définitivement oublier la MNM, le PSG ne semble pas vouloir lésiner sur les moyens, avec plus de 150M€ dépensées dans les arrivées d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Lee Kang-in. Mais ce n’est pas fini, puisque le prochain attaquant parisien pourrait venir de Ligue 1.

Neymar très agacé par le feuilleton Mbappé au PSG ? https://t.co/rwdsPhGcZa pic.twitter.com/kWhXnJX4JZ — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Wahi, l’un des gros dossiers de cette fin de mercato

Il s’agit d’Elye Wahi, qui est l’un des buteurs les plus précoces du championnat français depuis un certain Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2025, le joueur de 20 ans est annoncé en instance de départ à Montpellier et le PSG le suivrait de très près, ce qui est également le cas de plusieurs clubs étrangers.

Francfort offre 28M€, mais...