Neymar très agacé par le feuilleton Mbappé au PSG ?

Pierrick Levallet

Arrivés au PSG en 2017, Neymar et Kylian Mbappé ont vu leur relation se dégrader au cours des dernières années. Résultat, le Brésilien a fait ses valises et a quitté le club de la capitale pour s'engager à Al-Hilal en Arabie Saoudite. La star de 31 ans n'aurait notamment pas bien digéré la prolongation de l'international français en mai 2022.

Neymar n’est désormais plus un joueur du PSG. Recruté en 2017 et accueilli en superstar, le Brésilien s’est engagé avec Al-Hilal cet été. Encore marquée par la manifestation des supporters parisiens devant chez lui, la star de 31 ans ne se sentait plus vraiment désirée au PSG. Neymar a donc signé un contrat en or en Arabie Saoudite. Il percevra 200M€ sur deux ans, 80 000M€ de prime pour chaque victoire, 500 000€ pour chaque publication faisant la promotion du pays sur les réseaux sociaux et a un avion et une maison luxueuse à sa disposition.

Le PSG a tranché entre Neymar et Mbappé

De son côté, le PSG cherchait à s’en débarrasser depuis l’été dernier. Luis Campos avait tenté de le pousser vers la sortie, en vain. Kylian Mbappé n’était d’ailleurs pas contre le départ de Neymar, puisqu’il avait fait savoir au PSG qu’il n’y avait plus assez de place pour les deux dans l’équipe à en croire L’Equipe . Mais un autre élément aurait conduit Neymar à claquer la porte cet été.

Neymar n'a pas digéré la prolongation de Mbappé