Neymar quitte le PSG, l’Espagne ne digère pas

Pierrick Levallet

Six ans après son arrivée, Neymar n'est plus un joueur du PSG. Le Brésilien s'est engagé avec Al-Hilal ces dernières heures. La star de 31 ans aurait d'ailleurs signé un contrat en or en Arabie Saoudite. En Espagne, on estime que le championnat est devenu une réelle menace pour le football au vu des moyens colossaux dont il dispose.

Après avoir annoncé à sa direction qu’il voulait quitter le PSG cet été, Neymar disposait de quelques options sur la table. Le Brésilien pouvait revenir au FC Barcelone, signer en MLS, rejoindre la Premier League ou alors prendre la direction de l’Arabie Saoudite. Recalée par Xavi au Barça , la star de 31 ans a fait le choix de signer à Al-Hilal.

Neymar quitte le PSG et sort du silence https://t.co/b4jypXv0dq pic.twitter.com/9jWdRXubju — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Neymar signe un contrat en or à Al-Hilal

Là-bas, Neymar a eu droit à un contrat en or. L’international auriverde aurait un avion et une maison à sa disposition et devrait toucher 200M€ sur la durée totale de son engagement. De plus, il devrait percevoir 80 000€ à chaque victoire d’Al-Hilal et 500 000€ pour chaque publication faisant la promotion de l’Arabie Saoudite sur les réseaux sociaux.

«C’est un problème pour notre football»