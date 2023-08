Neymar quitte le PSG et sort du silence

Axel Cornic

L’aventure française de Neymar s’est terminée, après six saisons passées au Paris Saint-Germain avec des hauts et des bas. Après des semaines de spéculations, la star brésilienne s’est officiellement engagée avec Al Hilal ce mardi, dans le cadre d’un transfert estimé entre 90 et 100M€, qui semble visiblement satisfaire tout le monde.

C’est fini ! Après avoir voulu forcer un départ en 2019 et avoir été poussé vers la sortie en 2022, Neymar n’est définitivement plus un joueur du PSG. Le club saoudien d’Al Hilal a en effet officialisé son transfert ce mardi, avec le Brésilien qui rejoint notamment Sergej Milinkovic-Savic et Kalidou Koulibaly.

« Je veux écrire une nouvelle histoire »

Sur le site officiel de son nouveau club, Neymar s’est dit très heureux d’entamer une nouvelle aventure dans sa carrière. « Je veux écrire une nouvelle histoire et la Saudi Professionnel League a une énergie et une qualité de joueurs incroyables. Elle connaît un grand développement donc je crois que c’est le lieu idéal » a expliqué la star brésilienne.

« Ça me donne la sensation d’avoir pris la bonne décision, au bon moment avec le bon club »