Mercato - PSG : Ils ont tous recalés Neymar !

C’est désormais, Al-Hilal a annoncé le transfert de Neymar pour plus de 90M€. À 31 ans, le Brésilien quitte donc le PSG pour l’Arabie saoudite. Et au cours des dernières semaines, Neymar a été recalé par de vieilles connaissances, l’empêchant de revenir au FC Barcelone, de signer en faveur de Chelsea ou même de poursuivre au PSG.

C'était donc le Jour J pour Neymar. En ce 15 août, le Brésilien a officiellement plié bagage six ans après son arrivée au PSG pour… Al-Hilal. Le montant du transfert serait supérieur à 90M€ et pourrait même dépasser la barre des 100M€ d’après Le Parisien si les divers bonus venaient à être atteints. Une très belle affaire économique pour le PSG au vu de la faible cote de Neymar sur le marché des transferts.

Le transfert de Neymar à 222M€ a tout chamboulé à Barcelone…

En effet, le rêve de Neymar en cas de départ du PSG aurait été un retour au FC Barcelone où il a flambé entre 2013 et 2017. Néanmoins, les finances délicates du Barça ont été l’une des raisons de l’échec de son retour selon Goal , mais pas la seule. Depuis le départ soudain du Brésilien pour le PSG en 2017, le club blaugrana a tenté le tout pour le tout pour le remplacer au mieux en multipliant les dépenses pharaoniques avec trois transferts en particulier : Ousmane Dembélé pour 140M€, Philippe Coutinho pour 160M€ et Antoine Griezmann pour 120M€ en l’espace de deux ans.

…Xavi se serait opposé à son retour cet été, pour deux raisons

De retour au FC Barcelone en tant qu’entraîneur en novembre 2021, seulement quelques mois après le retour de Joan Laporta à la présidence, Xavi Hernandez a joué aux côtés de Neymar l’espace de deux saisons entre 2013 et 2015. Néanmoins, le coach blaugrana se serait opposé à une venue de Neymar cet été, estimant que le Brésilien n’entrait plus dans la philosophie sportive et économique du FC Barcelone, une situation que Neymar a lui-même causé en quittant le Barça pour 222M€ il y a six ans.

Xavi n’est pas le seul à avoir dit non à Neymar, Pochettino en aurait fait de même !

Passé sur le banc de touche du PSG entre janvier 2021 et juin 2022, Mauricio Pochettino a pu entraîner Neymar l’espace de 18 mois et a avoué par le passé que le Brésilien était « facile » à gérer malgré tout ce qui pouvait être dit à son sujet dans les médias. Néanmoins, comme The Evening Standard l’a confié, Pochettino aurait de lui-même refusé de recruter Neymar cet été malgré des discussions entre le co-propriétaire de Chelsea Todd Boehly dans le cadre d’un transfert du Brésilien comme révélé par le10sport.com le 6 juin dernier. Le média anglais a en outre expliqué que Neymar ne disposerait pas du profil idéalement perçu par Mauiricio Pochettino pour son effectif à Chelsea.

Ayant vu le meilleur de Neymar au Barça, Enrique lui a claqué la porte du PSG au nez