Neymar, Mbappé, Ekitike… Toutes les infos mercato du 15 août

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Du retard pour le transfert de Neymar

Neymar s'apprête à quitter le PSG pour rallier Al-Hilal, et selon les révélations de Fabrizio Romano, tous les documents ont été complétés et le Brésilien a passé sa visite médicale avec succès. En revanche, Neymar ne devrait pas débarquer en Arabie Saoudite ce mardi mais seulement plus tard dans la semaine.



PSG : Neymar envisage toujours un retour au FC Barcelone

L'EQUIPE rappelle dans ses colonnes du jour que Neymar envisageait initialement un retour au FC Barcelone cet été, mais le numéro 10 du PSG n'exclut pas cette option pour l'avenir. Son plan de carrière est clair : passer deux ans du côté d'Al-Hilal avant de tenter par la suite un retour en Catalogne, une fois son aventure saoudienne terminée.



PSG : «Aucun espoir» pour le Real Madrid de récupérer Mbappé ?

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport , le correspondant à Madrid Frédéric Hermel, proche du club merengue, a lâché ses vérités sur la piste Kylian Mbappé qui a longtemps semblé en instance de départ au PSG : « Sincèrement, à aucun moment cet été, ils n’y ont cru (...) Au sein du Real il n’y a aucune déception puisqu’il n’y avait quasiment aucun espoir. Même quand il était dans le loft. Les discussions que j’ai pu avoir avec des dirigeants étaient sur le fait que cela restait une histoire entre le PSG et Kylian Mbappé. J’en avais parlé avec Florentino Perez quand il y avait eu la fameuse lettre où Mbappé expliquait qu’il n’activait pas l’année en option, Florentino Perez m’a dit qu’il était persuadé qu’il allait rester au PSG », explique le journaliste.



PSG : Ekitike a trois prétendants sur le marché

Poussé vers la sortie par le PSG, Hugo Ekitike devrait avoir le choix pour se relancer d'ici la fin du mercato. En effet, selon RMC Sport , l'AC Milan, Everton et l'Eintracht Francfort lorgnent l'attaquant parisien. Un prêt avec option d'achat serait la formule privilégiée par ces trois clubs.



OM : Malinovskyi vers la sortie, Isidor en approche ?

Actuellement en instance de départ à l'OM, Ruslan Malinovskyi dispose de plusieurs options. Mais selon L'EQUIPE , le milieu ukrainien n'envisage pas de s'envoler pour la Turquie et pourrait plutôt se relancer en Italie. De pus, le Genoa et Bologne s'intéresseraient à lui, ainsi qu'un club espagnol et anglais. Toujours selon le quotidien sportif, l’OM courtise toujours l’attaquant français Wilson Isidor, pour lequel le Lokomotiv Moscou réclamera entre 6 et 7M€.



Le PSG cherche encore un milieu

L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que le PSG cherche à recruter un milieu créateur afin de pallier le probable départ de Marco Verratti. Bernardo Silva a longtemps été une priorité, mais le Portugais semble finalement se diriger vers une prolongation de contrat avec Manchester City.



PSG : Bernat a la cote en Allemagne

Parmi les nombreux éléments indésirables du PSG, Juan Bernat est invité à se trouver un nouveau point de chute au plus vite. L'EQUIPE annonce que le latéral gauche espagnol est notamment très observé en Allemagne, avec des intérêts du Bayer Leverkusen et de l’Union Berlin.



PSG : Zaïre-Emery vers une prolongation