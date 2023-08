Mercato : Le PSG reçoit une bonne nouvelle pour ce buteur

Jean de Teyssière

Le PSG continue son mercato XXL et prépare une large modification de l'effectif. Avec les départs de Neymar, Sergio Ramos ou encore Messi, les probables de Paredes et Renato Sanches, voici qu'Hugo Ekitike pourrait aussi faire ses bagages cet été. Recruté 34M€ par le PSG, l'ancien Rémois s'est vu formuler de la part de Luis Campos et Luis Enrique que le club ne comptait pas sur lui. Trois clubs européens sont intéressés par son profil.

Dans le sens des arrivées comme dans celui des départs, le PSG est très actif cet été. Le club de la capitale a déjà signé neuf recrues et pourrait encore en signer de nouvelles d'ici la fin du mercato. Concernant les départs, le PSG a déjà acté ceux de Sergio Ramos, Lionel Messi, El Chadaille Bistshiabu, Mauro Icardi ou encore Eric Junior Dina Ebimbe. Leandro Paredes, Neymar et Renato Sanches pourraient rapidement suivre, tout comme Hugo Ekitike, sur qui le PSG ne compte plus.

Le PSG ne compte pas sur Ekitike

D'après les informations de RMC Sport , le PSG pourrait également voir Hugo Ekitike faire ses valises cet été. En effet, Luis Enrique et Luis Campos lui auraient signifié qu'ils ne comptaient pas sur lui. L'attaquant de 21 ans est arrivé l'année dernière en prêt au PSG en provenance de Reims, dont l'option d'achat obligatoire a été levée cet été, à hauteur de 34M€ et n'a marqué que quatre buts en 33 apparitions.

Volte-face pour l'héritier de Neymar, le PSG enrage https://t.co/GELEFim1eU pic.twitter.com/RvhHX7XwvJ — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Trois clubs européens sur le dossier