PSG : Un show incroyable se prépare pour le transfert de Neymar

Thomas Bourseau

Neymar ne devrait plus être un joueur du PSG pour longtemps. En effet, un accord aurait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Al-Hilal pour un transfert avoisinant les 90M€. Après Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, la Saudi Pro League compte frapper très fort pour la présentation de Neymar et investirait des moyens colossaux.

Entre Neymar et le PSG, le divorce pourrait être prononcé dans les prochaines heures au vu de la tournure des évènements entre le Paris Saint-Germain et Al-Hilal pour son transfert. Il est question d’une opération allant jusqu’à 90M€, bonus compris pour la star auriverde à qui il restait pourtant encore quatre années sur son contrat au PSG. La page semble être sur le point d’être tournée et en Arabie saoudite, on préparerait du lourd pour Neymar.

En passe d’arriver à Al-Hilal, Neymar va être reçu en roi

C’est en effet l’information communiquée par The Daily Mail ces dernières heures. Selon le média anglais, la Saudi Pro League aurait à coeur d’organiser de grandes annonces pour le transfert de Neymar à Al-Hilal, mais pas seulement. Hormis les diverses vidéos de présentation à la gloire de l’ancien joueur du FC Barcelone et l’imminente ex-star du PSG, The Daily Mail confie que comme pour Cristiano Ronaldo et plus récemment pour Karim Benzema, un stade plein à craquer devrait célébrer la venue de Neymar dans le club de Riyad, mais ce ne serait pas tout.

L’Arabie saoudite engage des réalisateurs pour la présentation au stade et sur internet de Neymar