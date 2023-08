PSG : Surprise, le transfert de Neymar est retardé ?

Pierrick Levallet

L'histoire est sur le point de se terminer entre Neymar et le PSG. Le Brésilien va quitter la capitale pour signer en Arabie Saoudite cet été. Le joueur de 31 ans se serait mis d'accord avec Al-Hilal, où un contrat en or l'attendrait. Mais la superstar ne devrait pas débarquer tout de suite en Arabie Saoudite. Son arrivée devrait être repoussée de quelques jours.

Clap de fin pour Neymar. Recruté en 2017, le Brésilien va quitter le PSG cet été. Un temps annoncé du côté du FC Barcelone, de la MLS et de la Premier League, l’international auriverde va finalement signer en Arabie Saoudite. Le joueur se serait mis d’accord avec Al-Hilal au cours des dernières heures.

PSG : Neymar quitte le PSG, voilà la raison https://t.co/8n3VPpyHJU pic.twitter.com/m6cXbM9TSh — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

L'Arabie Saoudite déroule le tapis rouge à Neymar

Un contrat en or l’attendrait là-bas. En deux saisons, Neymar devrait toucher entre 300M€ et 400M€. Mais ce ne serait pas tout. La star du PSG aurait négocier de nombreux avantages. Comme Cristiano Ronaldo, le joueur de 31 ans aura un avion à sa disposition, le droit d’habiter avec sa compagne même s’ils ne sont pas mariés, et disposera d’une immense maison avec le personnel qui va avec. Il aura également le droit à de grosses primes pour chaque victoire et chaque story où il fait la promotion de l’Arabie Saoudite.

Son arrivée prévue plus tard ?

D’après les informations de Fabrizio Romano, tout serait bouclé pour le transfert de Neymar à Al-Hilal. Tous les documents auraient été complétés et le Brésilien aurait passé sa visite médicale avec succès. En revanche, la star de 31 ans ne devrait pas débarquer en Arabie Saoudite ce mardi mais seulement plus tard dans la semaine selon les plans actuels. Mais cela ne devrait annuler l’arrivée de Neymar dans le championnat saoudien.