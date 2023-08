Mercato : Le PSG boucle un transfert, «un exploit» est annoncé

La rédaction

Acheté 222M€ par le PSG en 2017, Neymar va être vendu deux fois moins cher. Le joueur brésilien devrait s'engager avec Al-Hilal pour un transfert estimé aux alentours de 100M€. Sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo s'est prononcé sur cette opération et estime que le club parisien ne s'en tire pas trop mal dans ce dossier.

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. La vente de Neymar était l'une des priorités de Luis Campos depuis son arrivée durant l'été 2022. L'année dernière, le Portugais n'avait pas réussi à se débarrasser de lui, en raison notamment de son salaire important. Mais en l'espace d'un an, l'Arabie Saoudite est devenue une place forte du football mondial. Depuis le début de l'année 2023, de nombreuses stars ont débarqué au Moyen-Orient. Le premier a été Cristiano Ronaldo en janvier dernier. Il a, depuis, été suivi par Karim Benzema, Sadio Mané ou encore Riyad Mahrez. De quoi convaincre Neymar, âgé seulement de 31 ans.

Neymar va rejoindre Al-Hilal

Un temps annoncé au FC Barcelone, le joueur brésilien va finalement prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Neymar a, finalement, accepté de quitter le PSG après six ans de bons et loyaux services. Remis de sa blessure à la cheville, il s'est rendu à Riyad ce lundi pour passer sa visite médicale, puis signer un contrat de deux ans. Montant de l'opération ? 100M€, en comptant les divers bonus intégrés au deal.

Riolo s'enflamme pour la vente de Neymar