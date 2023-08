Mbappé - Neymar : Le boss du PSG jubile !

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi peut exulter. Le président du PSG a vu, en l’espace de quelques jours seulement, plusieurs de ses souhaits être exaucés sur le marché des transferts. Les dossiers Neymar, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé apporteraient grande joie à Al-Khelaïfi qui peut enfin lancer sa fameuse révolution au Paris Saint-Germain.

Cette dernière semaine au PSG a été décisive pour le renouveau du projet sportif du club de la capitale souhaité et prôné par Nasser Al-Khelaïfi depuis son interview choc pour Le Parisien en juin 2022. À ce moment précis, le président du PSG se battait pour convaincre son conseiller football Luis Campos de lancer les grandes manoeuvres pour Ousmane Dembélé dont le contrat arrivait à expiration au FC Barcelone. Al-Khelaïfi pilotait le dossier et, un an plus tard, le président est arrivé à ses fins, pour son grand bonheur comme Goal le souligne.

Al-Khelaïfi tient enfin Dembélé, et se sépare de Neymar…

Quid de Neymar. Alors que le Brésilien est poussé vers la sortie depuis l’été dernier et ciblé par Nasser Al-Khelaïfi de par sa volonté de mettre un terme au bling-bling au PSG. Sauf énorme revirement de situation, Neymar devrait signer en faveur d’Al-Hilal contre une indemnité de transfert de 90M€ d’après divers médias.

…en attente d’une belle surprise pour Mbappé ?