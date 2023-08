Le PSG éjecte deux stars pour Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Contre toute attente, Kylian Mbappé s’apprête finalement à rester au PSG cette saison et pourrait même prolonger son contrat. Dans le même temps, Neymar et Marco Verratti sont en instance de départ en direction d’Al-Hilal, et Daniel Riolo ne peut s’empêcher de voir un lien direct entre ces deux situations.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dimanche : Kylian Mbappé a finalement été réintégré à l’équipe première du PSG après avoir été mis à l’écart durant une bonne partie de l’été en raison de son refus de prolonger son contrat. L’issue de tout ce feuilleton semble donc heureuse, et le capitaine de l’équipe de France pourrait donc finalement rempiler avec le PSG, alors que le divorce paraissait acté il y a encore quelques jours. Et pendant ce temps-là, Neymar et Marco Verratti sont sur le point d’être vendus au club saoudien d’Al-Hilal.

« Ça fait probablement plaisir à Mbappé »

Les deux joueurs n’entrent plus du tout dans les plans du PSG qui tente de s’en débarrasser au plus vite, et au micro de RMC Sport , l’éditorialiste Daniel Riolo ne peut s’empêcher de faire le lien entre la réintégration de Mbappé et le départ imminent de Neymar et Verratti : « Ça fait probablement plaisir à Mbappé parce qu’il avait envie de ce renouvellement l’année dernière », explique-t-il.

« Le message envoyé est fort »