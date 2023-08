Panique au PSG, cette star bloque son transfert

Hugo Chirossel

Cette semaine, par la voix de Luis Enrique et Luis Campos, le PSG a indiqué à plusieurs de ses joueurs qu’il ne comptait sur eux cette saison. C’est le cas de Neymar, dont le départ à Al-Hilal semble bouclé, mais également de Marco Verratti, lui aussi dans le viseur du club saoudien. Cependant, l’international italien ne serait pas encore certain de vouloir s’en aller.

« Pour Marco Verratti et Neymar, nous avons eu des conversations avec eux et je ne crois pas que ça soit professionnel de dévoiler le contenu de cette conversation. Cela restera entre nous, c’est du domaine privé. Je vous invite après à être attentif à mes actes car ce sont mes décisions qui exprimeront mon avis . » En conférence de presse avant de jouer contre Lorient, Luis Enrique s’était exprimé sur la situation de Neymar et Marco Verratti. L’entraîneur du PSG avait demandé d’être attentif à ses décisions pour connaître son avis, ce qui n’a pas tardé à arriver, puisque les deux joueurs n’ont pas été retenus dans le groupe convoqué pour la rencontre face aux Merlus .

Neymar va claquer la porte, le PSG a déjà trouvé son remplaçant https://t.co/rzAEkLubxd pic.twitter.com/pkNDOTbA9O — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Verratti avec Neymar à Al-Hilal ?

Dans la semaine, le PSG, par la voix de Luis Enrique et Luis Campos, a indiqué à Neymar et Marco Verratti, ainsi qu’à Juan Bernat, Hugo Ekitike et Renato Sanches, qu’ils n’entraient pas dans ses plans cette saison. En ce qui concerne le Brésilien, son départ semble d’ores et déjà acté. Neymar devrait prendre la direction d’Al-Hilal, à qui il a donné son accord. Le club saoudien s’est également entendu avec le PSG pour une indemnité de transfert estimée à 90M€.

Verratti pas certain de vouloir aller en Arabie Saoudite