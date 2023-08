Neymar va partir, une autre star du PSG va le suivre

Hugo Chirossel

Après six saisons passées au PSG, Neymar n’a jamais semblé aussi proche d’un départ. Le Brésilien, qui n’entre plus dans les plans du club de la capitale, aurait fini par accepter de rejoindre l’Arabie Saoudite et plus précisément Al-Hilal. Mais le club saoudien ne compte pas en rester là et aurait l’intention de boucler le transfert de Marco Verratti dans les prochaines semaines.

Tout va très vite au PSG. Alors qu’il s’entraîne avec les autres joueurs du loft depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé était présent samedi soir dans les tribunes du Parc des Princes pour assister au match nul entre le club de la capitale et Lorient (0-0). À cette occasion, l’attaquant de 24 ans a eu l’opportunité de s’entretenir directement avec Nasser Al-Khelaïfi. Une discussion constructive qui a débouché sur sa réintégration au groupe principal ce dimanche matin.

Mbappé - PSG : La guerre est terminée, la presse espagnole annonce le gagnant https://t.co/98ED7ZQERq pic.twitter.com/l8MZq1dF4k — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Neymar se rapproche de l’Arabie Saoudite

« Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », a indiqué le PSG ce dimanche via un communiqué. Kylian Mbappé serait désormais ouvert à une prolongation de son contrat et devrait évoluer sous les couleurs parisiennes cette saison, au contraire de Neymar. Dans le même temps, la situation du Brésilien de 31 ans à elle aussi évolué et d’après les informations de L’Équipe , il aurait donné son accord pour rejoindre l’Arabie Saoudite.

Après Neymar, Al-Hilal veut Verratti