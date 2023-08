Mbappé - PSG : Un accord est annoncé !

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé n'est plus dans le loft. Au lendemain du match nul du PSG contre Lorient, l'attaquant parisien a réintégré le groupe de Luis Enrique car les discussions ont repris avec le club de la capitale. Et contre toute-attente, un accord aurait été trouvé entre les deux parties pour une prolongation de contrat !

Le feuilleton Kylian Mbappé vient de prendre un nouveau tournant. Alors que les relations étaient extrêmement tendues entre l'attaquant et le PSG, tout a basculé samedi soir avant la rencontre face à Lorient. Nasser Al-Khelaïfi s'est entretenu avec le crack de Bondy au Parc des Princes et cette discussion aurait été très constructive. La preuve en est, Mbappé n'est plus mis à l'écart.

Le vestiaire du PSG change tout pour Mbappé https://t.co/3bilKxHqYr pic.twitter.com/zMCfMuAJQ6 — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Mbappé quitte le loft

Ce dimanche matin, le PSG a annoncé le retour de Kylian Mbappé dans le groupe professionnel. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », précise le club de la capitale. Luis Enrique devrait même pouvoir compter sur lui pour le prochain match face à Toulouse. La situation s'est donc nettement améliorée pour Kylian Mbappé qui serait finalement décidé à prolonger.

Accord trouvé pour une prolongation !