Mercato : Le PSG a tranché pour Mbappé

Baptiste Berkowicz

Après de longues semaines de tensions, Kylian Mbappé et le PSG ont décidé de faire un pas l'un envers l'autre ces dernières heures. Les dirigeants parisiens discutent d'une prolongation de contrat avec la superstar française et ont bon espoir de voir aboutir ces négociations. Le natif de Paris devrait bel et bien rester au sein du club de la capitale cette saison.

Kylian Mbappé n'en finit plus de faire l'actualité au PSG. Le numéro 7 parisien s'est de nouveau montré ouvert à une potentielle extension de contrat. Les dirigeants parisiens seraient optimistes quant à l'issue de ce dossier.

Mbappé réintégré au groupe de Luis Enrique

Kylian Mbappé fait son retour. Le PSG a annoncé ce dimanche matin la présence de son numéro 7 à l'entrainement avec le groupe dirigé par Luis Enrique. Après avoir été écarté de la tournée asiatique ainsi que du premier match officiel de la saison face à Lorient, la superstar française retrouve l'équipe première.

Kylian Mbappé parti pour rester