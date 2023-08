Rebondissement pour Mbappé, le PSG tente un gros coup

Alexis Brunet

Le PSG disputait samedi soir son premier match de la saison en Ligue 1. Malheureusement, les spectateurs du Parc des Princes n'ont pas pu admirer sur le terrain Kylian Mbappé. Le Français était en tribune, toujours en conflit avec sa direction. Mais il se pourrait que la relation entre les deux parties se soit réchauffée dernièrement. Paris a un plan pour convaincre définitivement l'attaquant.

Face au FC Lorient samedi 12 août, le PSG a aligné un trio d'attaque composé de Marco Asensio, Gonçalo Ramos, et Kang-in Lee. Cela contraste avec la saison dernière, car c'était alors Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi qui occupaient les postes offensifs. L'Argentin n'est plus là, il est parti à l'Inter Miami. Pour le Français et le Brésilien la donne est différente, mais leur avenir à Paris est particulièrement flou.

Le PSG tente de convaincre Mbappé

Alors que la situation semblait ne pas évoluer entre Kylian Mbappé et le PSG, aux dernières nouvelles les relations entre les deux parties se seraient réchauffées, et un rapprochement serait possible. Le club de la capitale tente le tout pour le tout afin de prolonger son attaquant. D'après les informations de RMC Sport , Paris serait en train d'essayer d'appliquer certaines promesses faites au champion du monde. Tout d'abord par le recrutement, avec les arrivées de plusieurs joueurs français de haut niveau comme Ousmane Dembélé, ou bien Lucas Hernandez. Sans oublier le recrutement possible de Randal Kolo Muani. Le PSG veut aussi mettre fin au bling-bling, comme le président Nasser Al-Khelaïfi l'avait déjà déclaré dans le passé. En atteste le départ de Lionel Messi, ainsi que celui possible de Neymar. De plus, la nomination d'un entraîneur de haut niveau comme Luis Enrique serait très bien vue par Mbappé.

PSG : Neymar relance tout pour Mbappé https://t.co/ax2DvnbnAw pic.twitter.com/8Figod8FEN — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Un départ possible au Real Madrid en 2024

En plus d'essayer de convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG ne s'opposerait pas à son départ. Le club de la capitale voudrait le prolonger jusqu'en 2025, en lui faisant la promesse de le laisser partir à l'été 2024 au Real Madrid. Le Français pourrait donc réaliser son rêve, et Paris empocherait un joli chèque.