PSG : Neymar relance tout pour Mbappé

Axel Cornic

Après des semaines très agitées, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se seraient rapprochés ces dernières heures. La star tricolore était d’ailleurs présente au Parc des Princes pour assister à la première rencontre de l’ère Luis Enrique face au FC Lorient (0-0), aux côtés de la toute nouvelle recrue parisienne Ousmane Dembélé

Lors de sa première conférence de presse Luis Enrique a invité les journalistes à voir ses actes plutôt qu’écouter ses paroles et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a lancé un signal fort. Pas de Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar dans le groupe convoqué pour la première journée de Ligue 1, tous en litige avec le PSG pour différentes raisons.

Neymar - PSG : L’Arabie saoudite passe à l’action ! https://t.co/WxGal5vv1Q pic.twitter.com/OSeoxy8xtl — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Bonne nouvelle pour Mbappé et le PSG

La star française a pourtant fait le déplacement, puisqu’il a été aperçu dans les travées du Parc des Princes aux côtés d’Ousmane Dembélé, fraichement débarqué du FC Barcelone. D’ailleurs, ce transfert pourrait bien changer pas mal de choses pour lui, puisque L’Equipe parle d’un rapprochement entre Mbappé et le PSG ces dernières heures, après plus d’un mois de guerre ouverte.

Quelque chose à voir avec Neymar et Verratti ?

Mais Dembélé ne serait pas le véritable élément déclencheur de tout cela. D’après les informations du quotidien, c’est plutôt le comportement du PSG avec Neymar et Marco Verratti qui aurait fait bouger les choses autour de Kylian Mbappé. Les deux sont en effet poussés vers la sortie en ce mercato estival et cela pourrait bien avoir marqué l’attaquant de 24 an.