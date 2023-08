Le PSG a recruté une star, le transfert ne passe pas

Thomas Bourseau

Il a été le gros feuilleton mercato du PSG de ces dernières semaines. Mais depuis samedi et après de longues discussions et désaccords avec le FC Barcelone sur les modalités de l’opération, Ousmane Dembélé est enfin devenu un joueur du Paris Saint-Germain. Au grand dam de Sergi Roberto, nouveau capitaine du FC Barcelone.

Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone cette semaine afin de se rendre à Paris dans l’optique de se préparer à son transfert au PSG en attendant que les derniers détails de l’opération soient finalisés entre les deux clubs.

Le PSG officialise enfin l’arrivée de Dembélé

D’après les informations du journaliste Gerard Romero, il y aurait eu ces derniers jours un retard dans l’annonce du transfert en raison de la volonté du PSG de boucler l’opération par le biais d’un paiement échelonné lorsque le FC Barcelone aurait insisté pour percevoir la totalité de l’indemnité en une seule fois. Vendredi soir, le journaliste de L’Équipe Loïc Tanzi affirmait que tout était enfin réglé pour l’arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG et le club a officialisé tout cela samedi matin.

Transfert à 100M€ au PSG, il lâche une réponse étonnante https://t.co/dCi7mxhs2l pic.twitter.com/jRGu2EJpGf — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

«Avec Ousmane, je pense que nous étions tous un peu déçus»