PSG : Neymar interpellé à l'étranger pour son transfert

Axel Cornic

L’avenir de Neymar fait énormément parler en cette deuxième partie de mercato, puisqu’il pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Son ancien club du FC Barcelone est l’une des destinations évoquées et Sergi Roberto aimerait beaucoup retrouver la star brésilienne, avec qui il a déjà joué par le passé.

C’est l’un des gros sujets du moment. Alors que Lionel Messi est parti et que Kylian Mbappé a engagé un bras de fer avec le PSG, c’est au tour de Neymar de faire la Une des rubriques mercato. Le Brésilien serait tout simplement poussé vers la sortie, alors même que l’arrivée de Luis Enrique semblait pouvoir le relancer après sa nouvelle blessure à la cheville.

Messi quitte le PSG, Barcelone ne digère pas https://t.co/s3nzCXnop2 pic.twitter.com/TvdM0TcUJo — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Le PSG lâche Neymar

Le coach du PSG n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant l’avenir de Neymar, lors de sa première conférence de presse de la saison. « Nous avons eu des conversations et je ne crois pas que ça soit professionnel de dévoiler le contenu de cette conversation » a déclaré Luis Enrique, qui a toutefois laissé planer un certain doute concernant la composition de l’équipe face au FC Lorient, ce samedi. « Cela restera entre nous, c’est du domaine privé. Je vous invite après à être attentif à mes actes car ce sont mes décisions qui exprimeront mon avis ».

« J'ai toujours eu une affection particulière pour Ney à cause de tout ce que nous avons vécu au club »