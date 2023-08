Neymar - Verratti : Le PSG réagit au feuilleton

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncés avec insistance sur le départ, Neymar et Marco Verratti ne semblent plus du tout entrer dans les plans d’avenir du PSG et seraient invités à se trouver un nouveau point de chute au plus vite. Interrogé sur ces deux feuilletons brûlants du mercato, Luis Enrique est toutefois resté assez évasif.

Ça bouge au PSG dans cette dernière ligne droite du mercato estival ! L’avenir de Kylian Mbappé demeure bien évidemment très incertain depuis qu’il a refusé de prolonger son contrat, mais deux autres stars du club de la capitale sont également concernées désormais : Neymar et Marco Verratti, respectivement engagés jusqu’en 2027 et 2026 avec le PSG.

Mercato : Le plan du PSG pour Neymar enfin révélé ! https://t.co/xf4oEK7EoK pic.twitter.com/oqIZdWRxUm — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Neymar et Verratti sur le départ

En effet, le PSG aurait convoqué chacun de ces deux éléments cette semaine, et au cours d’une réunion avec Luis Campos et Luis Enrique, Neymar et Marco Verratti se seraient vus signifier qu’ils seraient vendus cet été. Plusieurs points de chute tels qu’Al-Hilal, Chelsea ou encore le FC Barcelone sont évoqués pour les deux joueurs parisiens.

Luis Enrique botte en touche