Transferts : Le PSG met les choses au clair pour Neymar et Verratti

Hugo Chirossel

Alors que leur avenir au PSG est incertain, Neymar et Marco Verratti ont été informés par Luis Campos et Luis Enrique que le club de la capitale ne compterait pas sur eux pour la saison à venir. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur parisien s’est exprimé sur le cas de ses deux joueurs.

Après Lionel Messi, parti libre et l’Inter Miami, et alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat toujours son plein, Neymar et Marco Verratti pourraient eux aussi quitter le PSG d’ici à la fermeture du marché des transferts. Les deux hommes ont d’ailleurs été convoqués cette semaine par la direction parisienne.

Neymar et Verratti poussés vers la sortie

Lors de cet entretien, Neymar et Marco Verratti, ainsi que Renato Sanches, Hugo Ekitike et Juan Bernat, ont appris par la voix de Luis Campos et Luis Enrique que le PSG ne compterait pas sur eux cette saison. Comme indiqué par L’Équipe , malgré cette mise à l’écart, ils n’intégreront pas le loft, contrairement à Kylian Mbappé.

« Ce sont mes décisions qui exprimeront mon avis »