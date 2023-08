Neymar - Verratti : Le PSG lâche un coup de pression en interne

Baptiste Berkowicz

Le PSG s'active en interne. La volonté de départ de Neymar et de Marco Verratti a amené le club de la capitale a convoqué, entre autres, ses deux stars afin de leur indiquer qu'ils n'entraient plus dans les plans. Néanmoins, le temps des négociations, une mise à l'écart dans le groupe de joueurs indésirés, où se trouve un certain Kylian Mbappé, n'est pas à l'ordre du jour.

Le PSG, par l'intermédiaire de Luis Campos et de Luis Enrique, durcit le ton. Les dirigeants parisiens ne souhaitent plus compter sur les joueurs qui ont des envies d'ailleurs. En ce sens, Neymar et Marco Verratti ne seront pas retenus par le club de la capitale.

Transferts - Neymar : Voilà le prix demandé par le PSG https://t.co/KDuO6K7gFS pic.twitter.com/ZIOdBatshc — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Le PSG a indiqué la porte de sortie à certains joueurs

Mercredi, Luis Campos ainsi que Luis Enrique ont décidé de convoqué cinq joueurs en la personne de Neymar, Marco Verratti, Renato Sanches, Hugo Ekitike et Juan Bernat. L'objectif de cet entrevue était très simple : faire comprendre à ces éléments qu'ils n'entrent plus dans les plans du club de la capitale.

Une mise à l'écart pas encore privilégiée