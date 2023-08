Après Mbappé, le transfert d’une star du PSG se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le grand ménage de printemps pourrait finalement avoir lieu cet été. Plusieurs visages du projet QSI seraient poussés vers la sortie, à commencer par Kylian Mbappé. Mais il n'est pas le seul. Présent au PSG depuis 2012, Marco Verratti s'est vu signifier qu'il ne rentrait plus dans les plans de Luis Enrique. Il pourrait s'envoler pour l'Arabie Saoudite.

Une page importante du PSG pourrait se tourner dans les prochains jours. Le club parisien pourrait dire adieu à plusieurs joueurs, et pas n'importe lesquels. Kylian Mbappé sait depuis plusieurs semaines qu'il n'est plus en odeur de sainteté au PSG. D'autres figures du projet QSI l'ont appris ce mercredi.

Verratti convoqué par l'état-major parisien

Neymar et Marco Verratti ont été convoqués par la direction parisienne. Les deux joueurs ont appris de la bouche de Luis Enrique et de Luis Campos que le PSG ne comptait plus sur eux. Un départ a été discuté entre les deux clans.

Le Hibou prêt à s'envoler pour l'Arabie Saoudite