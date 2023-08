Le PSG lâche une bombe, le clan Neymar sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent du dernier entraînement du PSG, mais aussi du media day, Neymar se rapproche de la sortie. Désireux de tourner la page cet été, le Brésilien a appris, ce mercredi, que le club parisien était sur la même longueur d'onde. Comme le confirme le clan Neymar, il a été convoqué par Luis Campos et Luis Enrique et recherche, désormais, une solution.

Ce mercato estival pourrait rester dans les annales du PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient enclins à se séparer de nombreux cadres comme Kylian Mbappé, mais aussi Neymar et Marco Verratti. Les deux derniers cités n'ont pas participé au dernier entraînement de Luis Enrique, mais ont aussi loupé le média day consacré aux photos officielles ce mercredi.

Neymar poussé vers la sortie

Plus tôt dans la journée, Neymar et Marco Verratti ont été reçus par Luis Enrique et Luis Campos. Les deux stars parisiennes ont appris que le club parisien ne comptait plus sur eux.

Le clan Neymar confirme