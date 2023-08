Ils veulent fuir le PSG, on connait le prochain

Axel Cornic

Ce mercato estival est très mouvementé au Paris Saint-Germain, où quasiment toutes les stars sont annoncées sur le départ. Lionel Messi a déjà filé vers la MLS, Kylian Mbappé est engagé dans un énorme bras de fer avec le club, tandis que Neymar ou encore Marco Verratti pourraient faire leurs valises en cette deuxième partie de mercato. Et un nouveau gros nom pourrait bien s’ajouter à cette liste !

L’énorme changement annoncé à l’été 2022 pourrait bien avoir lieu au PSG, avec un an de retard. Le visage de l’équipe est en train de changer en ce mercato et cela concerne notamment les gros noms, de Kylian Mbappé à Neymar en passant par Lionel Messi et Marco Verratti.

PSG : Il annonce le transfert de Mbappé en direct https://t.co/uS3oz6zeMQ pic.twitter.com/9e6sXJTd87 — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

L’exode des stars du PSG

C’est le Champion du monde argentin qui a ouvert la voie, puisqu’il n’a pas prolongé son contrat et a filé libre vers l’Inter Miami et la MLS. Peu de temps après, c’est Mbappé qui a ouvert la porte à un départ libre en juin 2024, ce qui a déclenché une énorme crise au sein du PSG et qui a poussé les dirigeants à prendre une décision radicale. C’est désormais Neymar, annoncé pourtant comme le seul survivant de la MNM, qui aurait fait part de son envie de quitter le club.

Donnarumma ne serait pas heureux à Paris