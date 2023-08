PSG : Il annonce une destination surprise pour Neymar !

Pierrick Levallet

Neymar a peut-être vécu sa dernière saison au PSG. Sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien aurait réclamé son transfert auprès de sa direction. Depuis, le mercato s'affole pour s'attacher les services du joueur de 31 ans. Si l'Arabie Saoudite rêverait de lui mettre la main dessus, un autre championnat serait mieux placé pour la star brésilienne.

La fin approche entre Neymar et le PSG. Star du club de la capitale depuis 2017, le Brésilien aurait réclamé son départ auprès de Nasser Al-Khelaïfi comme L’Equipe l’a révélé. Mais il faut encore que l’international auriverde trouve un point de chute pour quitter la formation parisienne cet été. Le FC Barcelone serait à l’affût, mais d’autres prétendants seraient également sur l’affaire.

L’Arabie Saoudite s’attaque à Neymar

Récemment, l’Arabie Saoudite est entrée dans la danse pour s’attacher les services de Neymar. Après avoir manqué Lionel Messi et Kylian Mbappé, le championnat saoudien voudrait mettre la main sur le joueur du PSG. Mais une autre destination serait actuellement mieux placée dans ce dossier.

La MLS bien partie pour rafler la mise !