L'Arabie Saoudite lâche un chèque de 45M€ au PSG

Thibault Morlain

Comme pour Kylian Mbappé et Neymar, l'avenir de Marco Verratti au PSG est également incertain. Depuis plusieurs jours maintenant, le milieu de terrain italien fait l'objet d'un intérêt d'Al-HIlal en Arabie Saoudite. Et après une première offre refusée par le PSG, les Saoudiens seraient revenus avec un montant plus important pour Verratti.

Alors que la saison de Ligue 1 s'apprête à reprendre, l'une des questions sera de savoir si Marco Verratti jouera avec le PSG. L'Italien est sous contrat jusqu'en 2026, mais son avenir pourrait s'écrire loin de la capitale. Al-Ahli et Al-Hilal seraient intéressés par Verratti et le dernier club cité aurait d'ailleurs déjà proposé 30M€ au PSG.

Neymar - PSG : Un problème à 40M€ est dévoilé https://t.co/KbHllJNiUA pic.twitter.com/x6GRMCJXZ9 — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Al-Hilal revient à la charge pour Verratti

30M€ pour Marco Verratti, le PSG a dit non, espérant plus pour lâcher l'Italien. Et voilà qu'Al-Hilal reviendrait à la charge avec un chèque plus important. Ce mardi, Fabrizio Romano révèle ainsi que la nouvelle offre des Saoudiens pour Verratti s'élèverait désormais à 45M€.

Le PSG veut encore plus

Cette nouvelle somme fera-t-elle alors craquer le PSG ? La réponse est non. En effet, le journaliste italien annonce que ces 45M€ ne seraient toujours pas assez aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi. Il va donc falloir revenir avec encore plus d'argent, sans quoi Verratti disputera donc la saison avec le PSG de Luis Enrique.