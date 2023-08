Mercato : Mbappé dit non au PSG, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, c'est la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. Le club de la capitale fait tout son possible pour le pousser vers la sortie, mais l'international français entend rester jusqu'à la fin de son contrat. D'ailleurs, la star de 24 ans refuserait de prolonger pour une raison bien précise.

Au vu des relations entre le PSG et Kylian Mbappé, l’annonce de sa prolongation il y a un peu plus d’un an semble si lointaine. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le champion du monde veut honorer son engagement jusqu’au bout sans prolonger pour le moment. Seul problème, le PSG veut éviter un départ libre à l’été 2024 et souhaite donc s’en séparer dès ce mercato estival.

L’improbable appel du pied pour Mbappé, le mercato s’emballe ! https://t.co/jYFNZFXPCm pic.twitter.com/Ul7tJjmhaY — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

C'est la guerre au PSG

Nasser Al-Khelaïfi n’a d’ailleurs pas manqué de se montrer très clair à ce sujet. Le président du PSG a affirmé que Kylian Mbappé ne partira pas libre. Depuis, il mène une guerre afin de le pousser vers la sortie, n’hésitant pas à l’écarter de l’équipe première. Le capitaine des Bleus a notamment été privé de tournée de pré-saison en Asie et a même été placé dans le loft avec les autres indésirables. Mais pour le moment, Kylian Mbappé ne bougerait pas de ses positions, et pour une raison bien précise.

Mbappé veut réaliser son rêve au Real Madrid