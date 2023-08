Neymar - PSG : Une opération à 80M€ prend forme

Alexis Brunet

Il se peut qu'après sept années au PSG, Neymar quitte le club de la capitale cet été. Le Brésilien souhaiterait partir de Paris, et il aurait déjà prévenu son président. L'Arabie saoudite, et plus précisément Al-Hilal seraient intéressés par les services du Parisien. La formation saoudienne serait même prête à proposer un salaire de 80M€ par saison à l'ancien joueur du FC Barcelone, mais ce dernier ne privilégierait pas cette piste.

À l'été 2017, le PSG cassait sa tirelire pour s'offrir Neymar. Le Brésilien quittait à ce moment-là le FC Barcelone pour une somme record de 222M€. L'attaquant est d'ailleurs toujours le plus gros transfert de l'histoire du football. L'ancien joueur de Santos devait faire passer un stade au club de la capitale, et l'aider à remporter la Ligue des Champions. Sept ans plus tard, Paris n'a toujours pas remporté la C1, et Neymar pourrait partir de France sans avoir réussi sa mission.

Neymar voudrait quitter le PSG

D'après les informations de L'Équipe , Neymar voudrait quitter le PSG cet été. Le Brésilien aurait même déjà informé son président, Nasser Al-Khelaïfi. Cela serait un vrai coup dur pour Paris qui a déjà vu Lionel Messi faire ses valises quelques semaines auparavant. L'avenir de Kylian Mbappé étant toujours aussi flou dans la capitale, c'est donc tout le secteur offensif du champion de France qui serait à changer.

PSG : Neymar prépare un sacrifice pour son transfert https://t.co/NSyK8oM3ux pic.twitter.com/wINdsCcj9m — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Al-Hilal offre un pont d'or à Neymar