Mercato : Le PSG vise un prodige, c’est la douche froide

Pierrick Levallet

Ex-sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique aimerait bien voir l'un de ses anciens joueurs débarquer au PSG cet été. Le technicien espagnol souhaiterait que le club de la capitale se positionne sur Ansu Fati, qui n'entre pas vraiment dans les plans de Xavi. Cependant, le joueur de 20 ans ne voudrait pas vraiment quitter le FC Barcelone.

Après Ousmane Dembélé, le PSG pourrait continuer son marché au FC Barcelone. Plusieurs cracks du club blaugrana auraient tapé dans l’oeil de la direction parisienne. Ainsi, Gavi ou encore Pedri ont été liés au PSG ces derniers temps. Il en est de même pour Ansu Fati. Héritier de Lionel Messi au Barça , puisqu’il a récupéré son numéro 10, le joueur de 20 ans n’arrive pas à s’imposer sous les ordres de Xavi.

C’est terminé, le PSG boucle un transfert à 50M€ https://t.co/PQDDKJBhME pic.twitter.com/aQznNP4q8r — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Après Dembélé, Luis Enrique veut piocher au FC Barcelone

Luis Enrique ne serait ainsi pas contre le relancer. Le technicien espagnol, ancien sélectionneur de la Roja , apprécie les qualités d’Ansu Fati et estimerait qu’il sera un excellent renfort pour son secteur offensif. Ami d’Ousmane Dembélé, l’ailier espagnol pourrait se laisser tenter par un transfert au PSG cet été. Néanmoins, le prodige du Barça aurait déjà fait son choix pour son transfert.

Ansu Fati a donné son verdict