PSG : Neymar prépare un sacrifice pour son transfert

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait bien perdre toutes ses superstars cet été. Après Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar sont annoncés sur le départ. Le Brésilien aurait réclamé son transfert auprès de Nasser Al-Khelaïfi. Il serait d'ailleurs tenté par un retour au FC Barcelone, et il serait prêt à faire un grand sacrifice pour retrouver le club blaugrana.

Après Lionel Messi, le PSG pourrait bien perdre Kylian Mbappé et Neymar. Si le club de la capitale a déclaré la guerre à l’international français pour le pousser à partir cet été et éviter un transfert libre, le Brésilien pourrait également faire ses valises. N’étant plus dans le coeur des supporters, le joueur de 31 ans aurait pris sa décision.

Neymar veut quitter le PSG

En effet, L’Equipe a révélé ces dernières heures que Neymar aurait fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu’il souhaitait partir. Traumatisé par la manifestation des supporters parisiens devant chez lui, l’international auriverde voudrait claquer la porte. Mais où rebondira-t-il s’il quitte le PSG ? Neymar serait tenté par un retour au FC Barcelone. Et il serait prêt à faire un grand sacrifice pour revenir en Catalogne.

Un salaire revu à la baisse au FC Barcelone ?