PSG : Mbappé provoque une révolution sur le mercato

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé a paralysé le PSG sur le mercato durant de longues semaines, aucune recrue offensive n'étant arrivée. C'est désormais chose faite, avec Ousmane Dembélé qui devrait rejoindre le PSG dans les prochaines heures et Gonçalo Ramos, qui est arrivé lundi soir. Une façon pour le PSG de commencer à tourner la page Mbappé et de faire plaisir à Luis Enrique qui se retrouve un peu berné par la situation.

Le PSG et Mbappé, clap de fin. C'est en tout ce qui se prépare au club, où l'on commence à faire sans lui. Le PSG semble résigné à le voir partir et pour tenir une promesse faite à Luis Enrique, le club de la capitale est obligé d'accélérer sur les pistes offensives...

Le PSG a menti à Luis Enrique

Lorsque Luis Enrique et le PSG discutaient pour convenir d'un contrat, la question portant sur Kylian Mbappé était bien évidemment au cœur de ces négociations. D'après le journal L'Équipe , le PSG aurait affirmé à Luis Enrique que le départ de Mbappé était une possibilité, mais que dans tous les cas, une solution serait vite trouvée. Le PSG semble s'être un peu trop avancé sur la seconde partie de la promesse et Luis Enrique s'est montré inquiet de voir que ce dossier n'avançait pas et paralysait le mercato.

Le PSG tente d'oublier Mbappé