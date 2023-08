PSG : Mourinho au coeur d’un coup sensationnel ? Il balance tout !

Thomas Bourseau

Surnommé The Special One, José Mourinho aurait pu faire vibrer bien des supporters du PSG en signant en faveur du club de la capitale à l’intersaison. L’agent Jorge Mendes aurait poussé en interne, en vain. Le Portugais avait de toute façon juré fidélité à la Roma.

José Mourinho a été l’un des gros feuilletons pré-mercato du PSG au printemps dernier. En effet, le nom du Special One n’a cessé d’être lié au Paris Saint-Germain pour le poste d’entraîneur pour lequel Christophe Galtier a été remercié début juillet avant d’être remplacé dans la foulée par Luis Enrique. Ancien joueur du PSG et consultant pour RMC , Jérôme Rothen militait même pour la nomination du technicien portugais à la tête de l’effectif parisien.

Jorge Mendes a fait le forcing pour José Mourinho au PSG

À la mi-juillet, L’Équipe dévoilait que Jorge Mendes, célèbre agent portugais et proche du conseiller football du PSG en la personne de Luis Campos, aurait poussé en coulisse pour que José Mourinho hérite du job d’entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais finalement, et alors qu’il était question d’un éventuel départ de sa part son contrat courant jusqu’en juin 2024, José Mourinho a fait le choix de rester à la Roma et ce, malgré les intérêts du PSG et de clubs d’Arabie saoudite.

Mourinho a refusé deux offres pour rester à la Roma