PSG : Un ancien de l’OM relance ce transfert à 180M€

Le PSG est très actif en ce mercato estival, notamment concernant sa ligne d'attaque. Pour le moment très faible, le Paris-SG cherche à faire venir de nombreux attaquants, notamment Victor Osimhen. L'attaquant du SSC Naples est suivi par le club saoudien d'Al-Hilal qui serait prêt à s'aligner sur la demande de 180M€ du président de Naples, Aurelio de Laurentiis. Mais le Nigérian a reçu un ordre indirect de la part de son nouvel entraîneur, Rudi Garcia, de ne pas partir.

Rudi Garcia, l'ancien entraîneur de l'OM et de l'OL, a été aux premières loges des premières offensives saoudiennes pour recruter des joueurs puisqu'il était l'entraîneur d'Al-Nassr lorsque Cristiano Ronaldo est arrivé en décembre dernier. Rudi Garcia est désormais l'entraîneur des champions d'Italie, le SSC Naples et subi cette fois-ci de plein fouet la puissance financière saoudienne.

Al-Hilal prêt à mettre 180M€ pour Osimhen ?

Al-Hilal se monter très actif sur ce marché des transferts. Le club saoudien était en pole pour faire venir Lionel Messi, mais il est finalement parti pour l'Inter Miami. Récemment, ils avaient même proposé 300M€ au PSG et 700M€ par an à Mbappé, que le numéro 7 parisien a refusé. Al-Hilal cherche donc à se renforcer offensivement et selon Sky Sports , le club saoudien aurait proposé 140M€ à Naples pour Victor Osimhen. Mais selon So Foot , le club saoudien est en capacité d'aligner une somme de 180M€, prix demandé par le SSC Naples.

« Quand tu es un joueur en pleine maturité, que tes plus belles saisons arrivent, tu ne regardes même pas ça »