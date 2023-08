Une star quitte l'OM, c'est confirmé sur les réseaux sociaux ?

Arnaud De Kanel

Auteur d'une saison remarquable avec l'OM où il a regoûté aux joies d'être titulaire, Alexis Sanchez est actuellement libre de tout contrat. Les derniers signaux envoyés par le Chilien ne présagent rien de bon pour la suite de son aventure dans la cité phocéenne puisqu'il s'est désabonné de l'OM sur Instagram.

L'OM a quasiment bouclé son recrutement pour la saison à venir et Alexis Sanchez ne devrait pas faire partie de l'effectif de Marcelino. Malgré une saison réussie, l'attaquant chilien n'a toujours pas prolongé son contrat et il ne devrait pas en parapher un nouveau dans les prochains jours.

Le boss de l’OM a tranché, Marseille va adorer https://t.co/HFyULZesKy pic.twitter.com/wiGxbzodVk — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Longoria n'en dit pas plus sur Sanchez

Lors de la présentation de Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Longoria avait botté en touche au moment de répondre à une question sur Alexis Sanchez. Le président de l'OM avait assuré que l'effectif était au complet. « En ce moment, si on doit être francs et qu'on analyse l'effectif, sauf la position de latéral droit, on pense que l'on est au complet. On a un effectif où toutes les positions sont doublées. Je considère qu'on est complets, sauf s'il y a un départ de joueur bien sûr », avait confié Pablo Longoria. Le Chilien a violemment compris le message.

Sanchez se désabonne de l'OM