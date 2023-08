OM : Sa vie à Marseille est un calvaire, il annonce son départ

Axel Cornic

Recruté il y a seulement quelques mois pour près de 10M€, Ruslan Malinovskyi serait déjà en instance de départ à l’Olympique de Marseille. Le changement d’entraineur semble lui avoir été fatal et l’Ukrainien se rapprocherait désormais d’un retour en Serie A, puisqu’Ivan Juric voudrait absolument l’avoir sous ses ordres au Torino.

Il était censé être la recrue capable de relancer l’OM à la mi-saison, mais Ruslan Malinovskyi n’a jamais vraiment convaincu. D’ailleurs, le départ d’Igor Tudor et l’arrivée de Marcelino semble avoir totalement changé sa situation, puisque le nouveau coach marseillais ne compterait pas du tout sur lui.

Marseille, « une ville difficile et compliquée » pour Malinovskyi

Et du côté du joueur, on semble également viser un départ assez rapide. D’après les informations de Sport Mediaset , Malinovskyi aurait annoncé à l’OM qu’il ne souhaite pas aller au bout d'un contrat qui se termine en juin 2026, avec un départ dès ce mercato estival. Le média italien explique notamment que depuis son arrivée en janvier 2023, il aurait « fatigué à s’insérer dans le groupe, dans une ville difficile et compliquée ». Sa destination favorite est connue, puisque l’ancien de l’Atalanta souhaiterait retrouver la Serie A et rejoindre le Torino, où il aurait été promis à l'entraineur croate Ivan Juric.

Longoria ne ferme pas la porte à un départ