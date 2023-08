Il annonce du lourd après son transfert à l’OM

Hugo Chirossel

Alors que son transfert à l’OM a été officialisé la semaine dernière, Iliman Ndiaye a été présenté face à la presse ce lundi. L’international sénégalais en a profité pour raconter les coulisses de son arrivée à Marseille et a également été interrogé sur son entente avec son compatriote Ismaïla Sarr, lui aussi recruté cet été.

Après plusieurs semaines d’attente, l’OM a fini par trouver un accord avec Sheffield United pour le transfert d’Iliman Ndiaye. Ce dernier s’est engagé jusqu’en juin 2028 et est venu renforcer l’attaque marseillaise, qui a connu beaucoup de changements cet été. Avant l’international sénégalais, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont eux aussi rejoint l’OM. En ce qui concerne le second nommé, il a déjà pu évoluer avec Iliman Ndiaye en sélection nationale, avec le Sénégal.

« Je sais jouer à n'importe quel poste offensif »

Iliman Ndiaye a d’ailleurs été interrogé sur son entente avec Ismaïla Sarr ce lundi, lors de sa conférence de presse de présentation. « On a déjà joué ensemble avec Sarr, on a une bonne relation. Mais l'OM ce n'est pas une relation avec un seul joueur mais toute l'équipe. En équipe nationale, j'ai déjà évolué à plusieurs positions. Je sais jouer à n'importe quel poste offensif. Mais oui, on a quelque chose de fort avec Sarr », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport .

« Je pense qu'on a une très bonne attaque »