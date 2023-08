PSG : Panique pour Neymar, il enchaîne les râteaux

Alexis Brunet

Après Lionel Messi et probablement Kylian Mbappé, le PSG pourrait aussi perdre Neymar cet été. Le Brésilien aurait exprimé son désir de quitter la capitale auprès de son président, Nasser Al-Khelaïfi. Le numéro 10 parisien aimerait revenir au FC Barcelone. Et ce n'est pas la première fois que l'attaquant exprime ce désir, mais encore une fois il semble que cela ne sera pas possible.

Après avoir patienté pendant plusieurs semaines, le PSG serait tout proche d'annoncer la signature d'Ousmane Dembélé. L'ailier du FC Barcelone viendra renforcer le côté droit de l'attaque parisienne, orphelin de Lionel Messi. Le Barça, mécontent de perdre l'un de ses meilleurs joueurs, tente de retarder le transfert, mais selon les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi, le Français sera Parisien d'ici très peu de jours.

Neymar pourrait quitter le PSG

Avec la signature d'Ousmane Dembélé, le PSG se servirait donc une fois de plus au FC Barcelone. En 2017 c'était Neymar qui avait été arraché aux Blaugrana contre une somme record de 222M€. À l'été 2021 c'était Lionel Messi qui rejoignait la France, après la fin de son contrat au Barça. Mais après six années chez les champions de France, Neymar pourrait quitter Paris. Selon les informations de L'Équipe , le Brésilien aurait informé son président, Nasser Al-Khelaïfi qu'il souhaiterait quitter le PSG avant la fin du mercato estival.

Neymar a déjà tenté de revenir au FC Barcelone