Transfert imminent à l'OM, il fixe une condition

Sous contrat jusqu’en juin 2026 et arrivé il y a seulement quelques mois, Ruslan Malinovskyi souhaiterait quitter l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato. Il ne rentrerait plus dans les plans de Marcelino et à 30 ans, il aimerait se relancer du côté du Torino, où Ivan Juric aurait des grands projets pour lui.

Six mois et puis s’en va. Après avoir porté les couleurs de l’Atalanta pendant plusieurs saisons, Ruslan Malinovskyi serait tout proche d’un retour en Serie A, côté Torino cette fois. L’OM pourrait donc être une simple parenthèse dans la carrière de l’Ukrainien, qui avait été recruté l’hiver dernier sous les indications d’Igor Tudor.

Malinovskyi au Torino ?

D’après les informations de La Stampa , les négociations entre l’OM et le Torino seraient en cours, avec Pablo Longoria qui souhaiterait récupérer les 10M€ récemment investis sur Malinovskyi. Trop pour les Granata , qui aimerait bien baisser ce montant dans les prochains jours.

Ça bloque toujours sur le salaire

Mais il faudra également trouver un accord avec le joueur ! Toujours selon le quotidien italien, Ruslan Malinovskyi n’aurait pas encore trouvé un terrain d’entente avec le Torino, puisqu’il souhaiterait garder le même salaire qu’il gagne actuellement à l’OM. Il s’élèverait à 2M€ par an, ce qui pour le moment est trop important pour le club turinois.