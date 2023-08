OM : Ce buteur vend la mèche pour son transfert

Hugo Chirossel

Transfert le plus cher de l’histoire du club, Vitinha a vécu six premiers mois compliqués à l’OM. L’attaquant de 23 ans a eu du mal à s’adapter à son nouvel environnement et cela s’est ressenti sur le terrain. Dernièrement, il a même été question d’un possible départ dès cet été pour l’ancien joueur du Sporting Braga. Mais le Portugais ne semble pas avoir l’intention de s’en aller.

En toute fin de mercato hivernal en janvier dernier, l’OM avait décidé de dépenser 32M€ afin de s’attacher les services de Vitinha en provenance du Sporting Braga. Un transfert record pour le club marseillais, puisqu’il est le plus cher de son histoire. Mais depuis son arrivée à l’OM, l’attaquant âgé de 23 ans peine à répondre aux espoirs placés en lui.

La mise au point de Longoria sur Vitinha

En concurrence avec Alexis Sanchez la saison passée, il devra batailler pour une place de titulaire avec Pierre-Emerick Aubameyang cette année. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027, Vitinha a récemment été lié à un possible départ lors de ce mercato estival, en prêt du côté de la Bundesliga. Des rumeurs auxquelles Pablo Longoria a directement répondu ce lundi, à l’occasion de la conférence de presse de présentation de la dernière recrue de l’OM, Iliman Ndiaye.

« Saison 23/24 je suis prêt. Allez l’OM »